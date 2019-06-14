Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може перебратись у міланський Інтер.

Інтер націлився на нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку і є фаворитом у цій боротьбі, повідомляє Corrierre dello Sport.

Наінгголан може покинути Інтер – відома причина

Щоправда, "червоні дияволи" не захочуть отримати за бельгійця меншу суму, ніж 78 млн євро. У сезоні 2018/19 Лукаку забив 12 голів в АПЛ, а манкуніанці посіли 6 сходинку в турнірній таблиці.

Інтер завершив сезон на 4 позиції в Серії А і потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів.

Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрав лише Роналду