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Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку

19:09 102 Читать на русском
Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може перебратись у міланський Інтер.

Інтер націлився на нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку і є фаворитом у цій боротьбі, повідомляє Corrierre dello Sport.

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Щоправда, "червоні дияволи" не захочуть отримати за бельгійця меншу суму, ніж 78 млн євро. У сезоні 2018/19 Лукаку забив 12 голів в АПЛ, а манкуніанці посіли 6 сходинку в турнірній таблиці.

Інтер завершив сезон на 4 позиції в Серії А і потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів.

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