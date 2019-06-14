Интер является фаворитом в борьбе за Лукаку

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку может перебраться в миланский Интер.

Интер нацелился на нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и является фаворитом в этой борьбе, сообщает Corrierre dello Sport.

Наингголан может покинуть Интер – известна причина

Правда, "красные дьяволы" не захотят получить за бельгийца сумму меньше, чем 78 млн евро. В сезоне 2018/19 Лукаку забил 12 голов в АПЛ, а манкунианцы заняли 6 место в турнирной таблице.

Интер завершил сезон на 4 позиции в Серии А и попал в групповой раунд Лиги чемпионов.

Азар представлен в футболке Реала – больше фанов на Бернабеу собрал лишь Роналду