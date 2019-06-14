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Интер является фаворитом в борьбе за Лукаку

19:09 29 Читати українською
Интер является фаворитом в борьбе за Лукаку
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку может перебраться в миланский Интер.

Интер нацелился на нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и является фаворитом в этой борьбе, сообщает Corrierre dello Sport.

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Правда, "красные дьяволы" не захотят получить за бельгийца сумму меньше, чем 78 млн евро. В сезоне 2018/19 Лукаку забил 12 голов в АПЛ, а манкунианцы заняли 6 место в турнирной таблице.

Интер завершил сезон на 4 позиции в Серии А и попал в групповой раунд Лиги чемпионов.

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