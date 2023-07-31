"У нього дуже серйозний контакт з Інтером. Інтер запропонував Шахтарю 12 мільйонів євро. Шахтар хотів набагато більше, майже вдвічі більше. Потім сума зменшувалась до 20, до 18 мільйонів євро.

Трубін у списку ще одного гранда, Маліновський на пониження, гроші на Довбика є: інсайди про трансфери українців

Інтер стоїть на своєму і, наскільки мені відомо, у Трубіна є узгоджений контракт з Інтером. Він не підписаний, щоб не порушувати правила ФІФА. На наступний рік, щоб він пішов вільним агентом. У Шахтаря складна ситуація. Інтер може опускати ціну, адже є усна домовленість з Трубіним про переїзд вільним агентом. Посидить рік у запасі, але піде безкоштовно.

Чи погодиться Шахтар на 12 мільйонів? Думаю, що іншого виходу у Шахтаря немає. Думаю, що здоровий глузд Шахтаря вийде на перший план, і найближчим часом ми почуємо, як Шахтар продав Трубіна за 12 мільйонів євро. Більше Інтер не дасть", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Ярмарок талантів, або Кого з українців продадуть після Євро-2023