Останній місяць трансферного вікна може бути дуже багатим на гучні переходи українців.

Скаут Алекс Великих, який працює в Італії, поділився думками і деякими інсайдами щодо трансферів наших гравців.

Хто найбільше вразив у молодіжці на Євро-2023? Трубін на радарах не лише Інтера? Чому Маліновському не варто боятись пониження статусу клубу? У кого з тіньових претендентів з'явились гроші на Довбика? Відповідь на всі ці питання дивіться в інтерв'ю Великих для YouTube-каналу Футбол 24.

Ярмарок талантів, або Кого з українців продадуть після Євро-2023