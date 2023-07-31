Трубін у списку ще одного гранда, Маліновський на пониження, гроші на Довбика є: інсайди про трансфери українців
18:46 - Читать на русском
Останній місяць трансферного вікна може бути дуже багатим на гучні переходи українців.
Скаут Алекс Великих, який працює в Італії, поділився думками і деякими інсайдами щодо трансферів наших гравців.
Хто найбільше вразив у молодіжці на Євро-2023? Трубін на радарах не лише Інтера? Чому Маліновському не варто боятись пониження статусу клубу? У кого з тіньових претендентів з'явились гроші на Довбика? Відповідь на всі ці питання дивіться в інтерв'ю Великих для YouTube-каналу Футбол 24.
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