Анатолій Трубін зумів вразити Інтер своєю грою на груповому етапі Ліги чемпіонів та міланці задумались над підписанням 19-річного українця, повідомляє Calciomercato.

Трубін опинився у топ-4 голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів за кількістю сейвів

В Інтері шукають заміну 36-річному Саміру Хандановічу. Пріоритетним варіантом для команди Конте є голкіпер Удінезе Хуан Муссо, але цінник у 30 млн євро відлякує "нерадзуррі", тому Трубін залишається у шорт-листі Інтера.

Портал Transfermarkt оцінює Трубіна у 800 тисяч євро, але його реальна ціна може бути значно вищою.

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