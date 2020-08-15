Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20

Шахтар зіграє з Інтером у 1/2 фіналу ЛЄ 2019/20. Де і коли дивитися онлайн матч Інтер – Шахтар, підкаже "Футбол 24".

Матч Інтер – Шахтар відбудеться у понеділок, 17 серпня, у німецькому місті Дюссельдорф на стадіоні Еспріт-Арена. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи.

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Поєдинок Інтер – Шахтар у півфіналі Ліги Європи можна переглянути онлайн на сайті Oll.tv. Також гру транслюватиме телеканал "Футбол 1", починаючи з 21:55. Перед тим на цьому ж телеканалі в прямому ефірі вийде програма "Шлях до Кельна" (початок – о 21:15).

Шахтар ще ніколи у своїй історії не перемагав Інтер. Щоправда, звітна зустріч стане лише третьою. Попередні матчі відбулися майже 15 років тому, тоді команди зустрічалися в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. У Донецьку перемогу святкував Інтер (2:0), а от у Мілані гра проходила без глядачів, і Шахтар зумів зіграти унічию (1:1).

Нагадаємо, що півфінальна стадія Ліги Європи також складається з однієї гри. Переможець матчу Інтер – Шахтар у фіналі протистоятиме сильнішому в парі Севілья – Манчестер Юнайтед. Вирішальний поєдинок Ліги Європи відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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