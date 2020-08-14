Інтер – Шахтар: прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Шахтар зустрінеться з міланським Інтером у поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на матч Інтер – Шахтар і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Інтер – Шахтар відбудеться у понеділок, 17 серпня, у німецькому місті Дюссельдорф на стадіоні Еспріт-Арена. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи.

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Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає Інтер явним фаворитом протистояння. На перемогу міланців в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1.70. В аналогічний тріумф Шахтаря вірять значно менше – 4.75. На нічию, яка переведе гру в екстра-тайм, ставлять 3.90. Вихід "нерадзуррі" у півфінал оцінюють в 1.33, а "гірників" – 3.25.

Схожі цифри пропонує Bwin. На виграш Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.75. Можливий успіх команди Луїша Каштру за підсумками 90 хвилин оцінюється балом 4.60. Імовірність нічиєї – 3.80.

Нагадаємо, що півфінальна стадія Ліги Європи також складається з однієї гри. У чвертьфіналі донеччани обіграли швейцарський Базель (4:1), а міланці пройшли леверкузенський Байєр (2:1). Переможець матчу Інтер – Шахтар у фіналі протистоятиме сильнішому в парі Севілья – Манчестер Юнайтед. Вирішальний поєдинок Ліги Європи відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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