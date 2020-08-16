Интер – Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20

Шахтер сыграет с Интером в 1/2 финала ЛЕ 2019/20. Где и когда смотреть онлайн матч Интер – Шахтер, подскажет "Футбол 24".

Матч Интер – Шахтер состоится в понедельник, 17 августа, в немецком городе Дюссельдорф на стадионе Эсприт Арена. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/2 финала Лиги Европы.

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Поединок Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы можно посмотреть онлайн на сайте Oll.tv. Также игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55. Перед тем на этом же телеканале в прямом эфире выйдет программа "Путь к Кельну" (начало – в 21:15).

Шахтер никогда в своей истории не побеждал Интер. Правда, отчетная встреча станет лишь третьей. Предыдущие матчи прошли почти 15 лет назад, тогда команды встречались в рамках квалификации Лиги чемпионов. В Донецке победу праздновал Интер (2:0), а вот в Милане игра проходила без зрителей, и Шахтер сумел сыграть вничью (1:1).

Напомним, что полуфинальная стадия Лиги Европы также состоит из одной игры. Победитель матча Интер – Шахтер в финале будет противостоять более сильному в паре Севилья – Манчестер Юнайтед. Решающий поединок Лиги Европы состоится 21 августа в немецком Кельне.

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