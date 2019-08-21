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Інтер погодився продати Ікарді в Наполі – відома сума потенційного трансферу

23:34 87 Читать на русском
Інтер погодився продати Ікарді в Наполі – відома сума потенційного трансферу
Ванда Нара і Мауро Ікарді / Фото fantamagazine

Інтер домовився з Наполі про перехід Мауро Ікарді, рішення за футболістом.

Міланський Інтер прийняв пропозицію Наполі щодо трансферу нападника команди Мауро Ікарді за 65 млн євро, повідомляє Corriere dello Sport.

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Якщо аргентинець дасть згоду на перехід у неаполітанський клуб, то агент, а за сумісництвом дружина футболіста, розпочне перемовини щодо особистого контракту Ікарді.

Нагадаємо, новий наставник Інтера Антоніо Конте не розраховує на скандального аргентинця і прагне продати його в іншу команду.

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Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Наполі Наполі Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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