Інтер погодився продати Ікарді в Наполі – відома сума потенційного трансферу

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Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ
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Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачкамиІталія — 16:25 2042
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Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікнаНімеччина — 15:53 4761
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