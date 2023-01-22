"Нерадзуррі" ризикують втратити Мілана Шкріняра, який поки відмовляється підписувати новий контракт. Через це клубу потрібно буде шукати ще одного центрального захисника.

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За інформацією Ніколо Скіри, Інтер націлився на Кріса Смоллінга з Роми, який влітку може стати вільним агентом. Міланці готові запропонувати 33-річному англійцю угоду на два сезони із зарплатою у 3,5 мільйони євро.

До слова, якщо цей перехід відбудеться, то це буде четвертий рік поспіль, коли лідер Роми перейде в Інтер. У 2020 році до Мілана перебрався Александр Коларов, у 2021-му – Едін Джеко, а торік – Генріх Мхітарян.

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