Інтер планує переманити чергову зірку Роми – це відбувається четвертий рік поспіль
Міланський гранд знайшов спосіб бюджетно підсилювати свій склад.
"Нерадзуррі" ризикують втратити Мілана Шкріняра, який поки відмовляється підписувати новий контракт. Через це клубу потрібно буде шукати ще одного центрального захисника.
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За інформацією Ніколо Скіри, Інтер націлився на Кріса Смоллінга з Роми, який влітку може стати вільним агентом. Міланці готові запропонувати 33-річному англійцю угоду на два сезони із зарплатою у 3,5 мільйони євро.
До слова, якщо цей перехід відбудеться, то це буде четвертий рік поспіль, коли лідер Роми перейде в Інтер. У 2020 році до Мілана перебрався Александр Коларов, у 2021-му – Едін Джеко, а торік – Генріх Мхітарян.
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