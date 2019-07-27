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Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко допомагає перемогти в репетиції до Суперкубка – дуже важкий тест для українця і Ко

15:31 3896 Читать на русском
Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко допомагає перемогти в репетиції до Суперкубка – дуже важкий тест для українця і Ко
Йокогама Марінерс – Манчестер Сіті 27 липня 2019, рахунок і звіт матчу: Зінченко вийшов у стартовому склад на товариський матч
Тарас Котів Тарас Котів

Манчестер Сіті у фінальному перед Суперкубком Англії спарингу завітав у гості до сестринської команди Йокогама Марінерс. Рахунок і огляд матчу, в якому з перших хвилин вийшов українець Олександр Зінченко, читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Йокогама Марінерс – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Кейта Ендо, 22 – Де Брюйне, 18, Стерлінг, 40, Нмеча, 90+2

Зінченко вийшов у стартовому складі, який максимально наближений до основи: Браво у воротах, Вокер та українець на флангах захисту, Стоунз і Ляпорт в центрі. Родрі, Де Брюйне і Давід Сілва – трикутник середини поля. Стерлінг – фальшива дев'ятка, Сане та Бернарду на крилах атаки. Є всі підстави вважати, що саме ці хлопці вийдуть у старті на Ліверпуль у матчі так званого Черіті Шилд.

Гвардіола мав рацію, що обидві команди схожі. Звісно, в якості японці поступаються, але стилем намагаються копіювати "міщан". Не дивно, що воротар Йокогами двічі на старті гри рятував господарів, виходячи далеко за межі свого штрафного майданчика. Марінерс дуже високо пресингували, і тут спокій у грі з м'ячем без зайвих дотиків, зокрема, Зінченка виразно допомагав.

До слова, саме українець мав першим забивати. Олександр підхопив снаряд на 17 метрах, сильно пробив з лівої, але кіпер потягнув. Не біда, забив його "брат-близнюк". Браво віддав класну дальню передачу, Бернарду підхопив і продовжив, а Де Брюйне на фінті поклав суперника і прошив ближній кут. Кілька разів гравець збірної України вдало зіграв на перехопленнях і був практично бездоганним у передачах.

Утім, без невдач не обійшлося – Зінченко інколи програвав силову боротьбу і втрачав м'яч. На совісті Сашка часткового і гол Йокогами. У швидкій контрі Зіна змістився у центр, але пас пішов на його фланг, де залишили зовсім неприкритого гравця. Браво парирував, але Стоунз і Ляпорт якось особливо мляво заважали добити. Гвардіола був дуже розлючений, висловивши останньому свої претензії особисто.

На 32-й Зінченко у стилі Де Брюйне вирізав красиву передачу на Стерлінгу, але що тут вдієш, якщо у воротах Йокогами свій "Нойєр", який грає, немов ліберо. Господарі відповіли моментом Маркоса Жуніора – Браво на місці.

І тут же Манчестер Сіті знову вийшов уперед. Де Брюйне вирізав пас-цукерочку на Стерлінга, який не схибив. Топ-клас, Кевіне! Згодом Зінченко знову втратив Накагаву, який пройшов його на швидкості. Добре, що японський вінгер схибив. За перший тайм Олександр отримав від Manchester Evening News середній бал 6 за те, що не завжди справлявся у захисті.

На початку другої половини знову українець один з найактивніших. Зінченко спочатку дозволив розвернутись швидкій атаці японців. Удар метрів з 11 пройшов вище. Згодом Олександр майже виправився в атаці. Віддав своєчасний пас на Сане, але і той не влучив. Сіті забив третій, однак судді справедливо зафіксували офсайд – Вокер випередив події перед тим, як віддати асист на Стерлінга. Японці знову відповіли швидкою атакою. Цього разу постраждав правий фланг манчестерців, проте знову забракло влучності.

На 61-й Гвардіола провів 2 заміни. Замість Сане вийшов юний Фоден, а Давіда Сілву поміняв Гюндоган. Зінченко двічі за хвилину втратив м'яч на своїй половині під пресингом – коли з ним таке траплялось востаннє, так і не скажеш! На щастя, Йокогама до ударів ці перспективні моменти не довела, але сигнальчик тривожний. Олександр ще й дав себе випередити, коли Браво намагався вивести круглого зі штрафного. Футболіст господарів не влучив, змістившись в центр.

Нарізка емоцій Гвардіоли показова. Тиждень до двобою з Ліверпулем, а Пеп хапається за голову через масові дитячі помилки в захисті та раптові проблеми з креативом після перерви. На 75-й Нмеча замінив Де Брюйне, а Зінченко поступився місцем на полі своєму конкурентові Анхеліньйо. На протилежному ж фланзі Даніло замінив Вокера. Стерлінг переходить на позицію правого вінгера, але не прошиває голкіпера.

Нмеча вийшов на побачення з голкіпером з тим же успіхом. Йокогама виграє верхову боротьбу на стандарті – пощастило, що м'яч пролетів вище. І ще один провал ліворуч у Ман Сіті. Закидання за спину, Анхеліньйо дає прострілити, а японці дивом на замикають. Відскок від свого ж, удар іншого Накагави (вийшов на заміну) майже з 11-метрової позначки – Браво робить фантастичний сейв! На 90+2-й юні джокери з дубля захистили важку перемогу. Бернабе, який на 82-й замінив Стерлінга, розібрався на правому фланзі, Нмеча замкнув.

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