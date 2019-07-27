Интер победил ПСЖ в серии пенальти – Неймар не вышел на поле

ПСЖ встречался с Интером в товарищеском матче. Обе команды готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч

ПСЖ – Интер – 1:1 (5:6)

Голы: Керер, 41 – Лонго, 90+4

ПСЖ встретился с миланским Интером в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. Парижский клуб вышел вперед в конце первого тайма, отличился Керер.

Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко помогает победить в репетиции Суперкубка – крайне тяжелый тест для украинца и Ко

Во второй половине встречи команды долгое время не могли забить, пока на 90+4 минуте Самуэле Лонго голом не спас итальянский клуб от поражения. Следовательно, матч перешел в серию послематчевых ударов, где сильнее оказался Интер.

Роналду одобрил трансфер Неймара в Ювентус – Барселона проигрывает туринцам борьбу за бразильца

Заметим, что в заявке на игру не было бразильского нападающего ПСЖ Неймара, который хочет покинуть клуб. Ранее сообщалось, что звездный футболист тренируется отдельно от других игроков парижан.