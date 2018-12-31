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Інтер, окрім Модріча, націлився на ще одного гравця Реала

23:47 0 Читать на русском
Інтер, окрім Модріча, націлився на ще одного гравця Реала
Тоні Кроос / ФК Реал Мадрид

Півзахисники Реала Лука Модріч та Тоні Кроос обидва можуть перебратись в Інтер.

Інтер, який цікавиться Лукою Модрічем, націлився на ще одного футболіста мадридського Реала.

Інтер і Мілан поведуть боротьбу за Годіна

За інформацією Corrierre dello Sport, склад "нерадзуррі" може поповнити півзахисник Тоні Кроос.

Новий директор Інтера Беппе Маротта планує влаштувати капітальну перебудову команди і хоче запросити цілий ряд футболістів: Дієго Годіна, Сандро Тоналлі, Ніколу Бареллу та двох зірок Реала.

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