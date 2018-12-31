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Інтер і Мілан поведуть боротьбу за Годіна

12:12 102 Читать на русском
Інтер і Мілан поведуть боротьбу за Годіна
Дієго Годін / Reuters

Капітан мадридського Атлетіко Дієго Годін може переїхати до Мілана. На нього претендують відразу два місцевих клуби.

Міланські гранди ввімкнулися в гонитву за досвідченим уругвайцем, повідомляє Calciomercato.

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Контракт Годіна з Атлетіко завершує дію влітку 2019-го й наразі сторони не обговорювали його продовження. Це викликало інтерес кількох європейських топ-клубів.

Зокрема, "матрацник" був у шорт-листі Моурінью для підсилення оборони Манчестер Юнайтед. Також Годіном активно цікавився Ювентус перед трансфером Бонуччі.

У сезоні 2018/19 Дієго Годін провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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