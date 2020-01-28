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Інтер оголосив про перехід Еріксена

15:24 1566 Читать на русском
Інтер оголосив про перехід Еріксена
Крістіан Еріксен / Інтер

Хавбек збірної Данії Крістіан Еріксен продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Перехід Еріксена підтвердив офіційний сайт Інтера. Контракт із зірковим півзахисником розрахований до літа 2024 року.

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Раніше стало відомо, що Тоттенхем отримає за Еріксена 20 млн євро. Така сума зумовлена тим, що контракт гравця зі "шпорами" був розрахований до літа 2020 року.

Нагадаємо, Еріксен виступав за Тоттенхем з 2013 року. В поточному сезоні він зіграв 20 матчів в АПЛ і забив 2 голи. Дебютувати за нову команду Еріксен може вже завтра – "нерадзуррі" зіграють з Фіорентиною в 1/4 фіналу Кубка Італії.

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