Интер объявил о переходе Эриксена

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Переход Эриксена подтвердил официальный сайт Интера. Контракт со звездным полузащитником рассчитан до лета 2024 года.

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Ранее стало известно, что Тоттенхэм получит за Эриксена 20 млн евро. Такая сумма обусловлена тем, что контракт игрока со "шпорами" был рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Эриксен выступал за Тоттенхэм с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Дебютировать за новую команду Эриксен может уже завтра – "нерадзурри" сыграют с Фиорентиной в 1/4 финала Кубка Италии.

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