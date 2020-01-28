Фламенго домовився з Інтером про викуп Габігола

Форвард збірної Бразилії Габріель Барбоза, права на якого належать Інтеру, найближчим часом може остаточно повернутись на батьківщину.

Бразильський Фламенго досяг домовленості з міланським Інтером щодо викупу 23-річного нападника Габріеля Барбози, повідомляє видання UOL. Форвард, відомий під прізвиськом Габігол, виступав за "червоно-чорних" у річній оренді і тепер повернеться на Батьківщину. Сума трансферу становитиме 16 млн євро.

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Нагадаємо, Барбоза перейшов у Інтер з Сантоса у серпні 2016 року за 29,5 млн євро. На жаль, гравець не зміг закріпитися в основі міланського клубу (дев’ять матчів та дев’ять голів) і поневірявся по орендах. Зокрема, він встиг пограти у Бенфіці та рідних Сантосі та Фламенго.

У складі останнього, оренда в якому закінчилась 31 грудня 2019 року, він став чемпіоном Бразилії і виграв Кубок Лібертадорес. Всього Барбоза провів за Фламенго 43 матчі, в яких забив 34 м'ячі і віддав 11 гольових передач. Авторитетний німецький портал оцінює футболіста у 23 млн євро.

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