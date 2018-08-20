Інтер несподівано поступився Сассуоло, Парма зіграла внічию з Удінезе

Завершились заключні матчі 1-го туру Серії А.

Сассуло вдома мінімально переміг Інтер, Парма розійшлась миром з Удінезе, Емполі виявився сильнішим за Кальярі, а СПАЛ на виїзді переграв Болонью.

Сьогоднішній ігровий день в Італії видався не надто щедрим на голи.

Міланський Інтер на виїзді програв Сассуоло з рахунком 1:0. У складі "нерадзуррі" дебютували відразу декілька футболістів. Зокрема, перший матч зіграли Де Врей, Кейта та Політано, який перейшов у Інтер саме з Сассуоло. Єдиний м'яч у зустрічі забив Доменіко Берарді, реалізувавши пенальті на 27-й хвилині матчу.

СПАЛ на виїзді мінімально здолав Болонью. Гості відзначились на 71-й хвилині. Куртіч точно пробив після передачі Феліппе. На останніх хвилинах зустрічі Болонья примудрилась заробити вилучення. Другу жовту картку отримав Нагі.

Напевно, найвеселішим матчем ігрового дня стала зустріч Парми та Удінезе. "Пармезанці" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Відзначився Інглезе на 43-й хвилині. А вже у другому таймі Барілла подвоїв перевагу Парми, забивши на 59. Однак, Удінезе не збирався здаватись і скоротив відставання вже через 6 хвилин – відзначився Де Пауль. А відновити статус-кво у матчі вдалось Фофані, який забив на 69-й хвилині поєдинку.

У заключному матчі туру Емполі приймав вдома Кальярі. Господарі поля здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі відзначився Круніч, а у другій половині зустрічі забив Капуто, встановивши остаточний результат на табло.

Відзначимо, що матчі Мілан – Дженоа і Сампадорія – Фіорентина були перенесені через трагедію в Генуї, де обвалився міст та загинули люди.

Серія А, 1 тур

Сассуоло – Інтер – 1:0

Голи: Берарді 27

Болонья – СПАЛ – 0:1

Голи: Куртіч 71

Парма – Удінезе – 2:2

Голи: Інглезе, 43, Барілла, 59 – Де Пауль 65, Фофана 69

Емполі – Кальярі – 2:0

Голи: Круніч 14, Капуто 52