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Интер неожиданно уступил Сассуоло, Парма сыграла вничью с Удинезе

19 августа 23:40 14 Читати українською
Интер неожиданно уступил Сассуоло, Парма сыграла вничью с Удинезе
Сассуоло победил Интер

Завершились заключительные матчи 1-го тура Серии А.

Сассуло дома минимально победил Интер, Парма разошлась миром с Удинезе, Эмполи оказался сильнее Кальяри, а СПАЛ в выезде переиграл Болонью.

Сегодняшний игровой день в Италии выдался не слишком щедрым на голы.

Миланский Интер на выезде проиграл Сассуоло со счетом 1:0. В составе "нерадзурри" дебютировали сразу несколько футболистов. В частности, первый матч сыграли Де Врей, Кейта и Политано, который перешел в Интер именно из Сассуоло. Единственный мяч во встрече забил Доменико Беррарди, реализовав пенальти на 27-й минуте матча.

СПАЛ на выезде минимально одолел Болонью. Гости отличились на 71-й минуте. Куртич точно пробил после передачи Фелиппе. На последних минутах встречи Болонья умудрилась заработать удаление. Вторую желтую карточку получил Наги.

Наверное, самым веселым матчем игрового дня стала встреча Пармы и Удинезе. "Пармезанцы" открыли счет в конце первого тайма. Отличился Инглезе на 43-й минуте. А уже во втором тайме Барилла удвоил преимущество Пармы, забив на 59.

Однако, Удинезе не собирался сдаваться и сократил отставание уже через 6 минут – отличился Де Пауль. А восстановить статус-кво в матче удалось Фофану, который забил на 69-й минуте поединка.

В заключительном матче тура Эмполи принимал дома Кальяри. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 2:0. В первом тайме отличился Крунич, а во второй половине встречи забил Капуто, установив окончательный результат на табло.

Отметим, что матчи Милан – Дженоа и Сампадория – Фиорентина были перенесены из-за трагедии в Генуи, где обвалился мост

Серия А, 1 тур

Сассуоло – Интер – 1:0

Голы: Беррарди 27

Болонья – СПАЛ – 0:1

Голы: Куртич 71

Парма – Удинезе – 2:2

Голы: Инглезе, 43, Барилла, 59 – Де Пауль 65, Фофана 69

Эмполи – Кальяри – 2:0

Голы: Крунич 14, Капуто 52

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Италия Эмполи Эмполи СПАЛ СПАЛ Кальяри Кальяри Удинезе Удинезе Интер Интер Парма Парма Сассуоло Сассуоло Болонья Болонья
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