Інтер не повівся на хитрощі ПСЖ щодо трансферу Ікарді

Майбутнє нападника Інтера Мауро Ікарді, який на правах оренди виступає за ПСЖ, досі не вирішене.

Минулого літа команди домовлялися, що ПСЖ після завершення оренди викупить аргентинця, – сума, прописана в контракті, складає 70 млн євро. Однак цей пункт не є обов'язковим.

ПСЖ зробив щедру пропозицію Інтеру щодо Ікарді

Французи хочуть зберегти Ікарді у своєму складі, але розраховують знизити суму трансферу. Напередодні вони вже зробили Інтеру пропозицію у розмірі 50 млн євро плюс 10 млн бонусів. Проте "нерадзуррі" такий сценарій не влаштовує, стверджує Джанлука Ді Марціо.

За інформацією видання, міланський клуб готовий піти на поступки, щоб продати 27-річного форварда, але їм не подобаються хитрощі ПСЖ. Річ у тім, що умови для виплати бонусів, які хочуть прописати французи, доволі складні для реалізації. Таким чином, Інтер фактично втрачає 20 млн на цьому переході. Водночас зазначається, що Інтер відкритий до компромісу, але очікує на більш прийнятну пропозицію.

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