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Интер не повелся на хитрости ПСЖ относительно трансфера Икарди

10:00 89 Читати українською
Интер не повелся на хитрости ПСЖ относительно трансфера Икарди
Мауро Икарди / Getty images

Будущее нападающего Интера Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за ПСЖ, до сих пор не решено.

Прошлым летом команды договаривались, что ПСЖ после завершения аренды выкупит аргентинца, – сумма, прописанная в контракте, составляет 70 млн евро. Однако этот пункт не является обязательным.

ПСЖ сделал щедрое предложение Интеру по Икарди

Французы хотят сохранить Икарди в своем составе, но рассчитывают снизить сумму трансфера. Накануне они уже сделали Интеру предложение в размере 50 млн евро плюс 10 млн бонусов. Однако "нерадзурри" такой сценарий не устраивает, утверждает Джанлука Ди Марцио.

По информации издания, миланский клуб готов пойти на уступки, чтобы продать 27-летнего форварда, но им не нравятся хитрости ПСЖ. Дело в том, что условия для выплаты бонусов, которые хотят прописать французы, довольно сложные для реализации. Таким образом, Интер фактически теряет 20 млн на этом переходе. В то же время отмечается, что Интер открыт к компромиссу, но ожидает более приемлемое предложение.

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Интер Интер Мауро Икарди Мауро Икарди ПСЖ ПСЖ Италия
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