Интер не повелся на хитрости ПСЖ относительно трансфера Икарди

Будущее нападающего Интера Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за ПСЖ, до сих пор не решено.

Прошлым летом команды договаривались, что ПСЖ после завершения аренды выкупит аргентинца, – сумма, прописанная в контракте, составляет 70 млн евро. Однако этот пункт не является обязательным.

ПСЖ сделал щедрое предложение Интеру по Икарди

Французы хотят сохранить Икарди в своем составе, но рассчитывают снизить сумму трансфера. Накануне они уже сделали Интеру предложение в размере 50 млн евро плюс 10 млн бонусов. Однако "нерадзурри" такой сценарий не устраивает, утверждает Джанлука Ди Марцио.

По информации издания, миланский клуб готов пойти на уступки, чтобы продать 27-летнего форварда, но им не нравятся хитрости ПСЖ. Дело в том, что условия для выплаты бонусов, которые хотят прописать французы, довольно сложные для реализации. Таким образом, Интер фактически теряет 20 млн на этом переходе. В то же время отмечается, что Интер открыт к компромиссу, но ожидает более приемлемое предложение.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху