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Інтер найближчим часом може повернути Врсалько в Атлетіко

17:31 103 Читать на русском
Інтер найближчим часом може повернути Врсалько в Атлетіко
Лучано Спаллетті / фото із соцмереж

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував можливе повернення захисника Шіме Врсалько в Атлетіко через травми.

"Годін? Не думаю, що буде справедливо обговорювати цю тему прямо зараз. Наразі момент в моєму розпорядженні знаходяться інші футболісти. Не варто забігати вперед, обговоримо це пізніше.

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Думаю, нормально, що люди згадують Перішіча під час трансферного вікна, адже він хороший гравець. Ніхто не говорить про тих, у кого немає шансу отримати пропозицію від іншої команди. Перішич знає свою справу, зараз ми очікуємо від нього трохи більшого.

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Травма Врсалько – неприємна подія. Зараз ми разом з керівництвом клубу і Атлетіко вирішуємо, що буде краще для нього. Оскільки йому буде потрібна операція, Шіме може повернутися в Мадрид", – цитує Спаллетті Football Italia.

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Італія Трансфери Атлетіко Атлетіко Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Дієго Годін Дієго Годін Іван Перішіч Іван Перішіч Шіме Врсалько Шіме Врсалько Інтер Інтер
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