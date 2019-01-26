Інтер найближчим часом може повернути Врсалько в Атлетіко

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував можливе повернення захисника Шіме Врсалько в Атлетіко через травми.

"Годін? Не думаю, що буде справедливо обговорювати цю тему прямо зараз. Наразі момент в моєму розпорядженні знаходяться інші футболісти. Не варто забігати вперед, обговоримо це пізніше.

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Думаю, нормально, що люди згадують Перішіча під час трансферного вікна, адже він хороший гравець. Ніхто не говорить про тих, у кого немає шансу отримати пропозицію від іншої команди. Перішич знає свою справу, зараз ми очікуємо від нього трохи більшого.

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Травма Врсалько – неприємна подія. Зараз ми разом з керівництвом клубу і Атлетіко вирішуємо, що буде краще для нього. Оскільки йому буде потрібна операція, Шіме може повернутися в Мадрид", – цитує Спаллетті Football Italia.