Арсенал хоче підписати Перішіча, якого Інтер виставив на трансфер

Арсенал прагне придбати хавбека Інтера Івана Перішіча.

"Каноніри" зробили запит щодо можливості трансферу вінгера збірної Хорватії та Інтера Івана Перішіча, повідомляє журналіст BBC Девід Орнштейн на своїй сторінці в Твіттері.

Інтер виставив на трансфер Перішіча

Арсенал хоче взяти 29-річного Перішіча в оренду з правом викупу за 35 мільйонів євро. Міланці нещодавно виставили хорвата на трансфер за 40 мільйонів євро.

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Сам Перішіч раніше зазначав, що хоче пограти в англійській Прем'єр-лізі. У поточному сезоні Серії А хорват відіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.