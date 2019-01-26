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Арсенал хоче підписати Перішіча, якого Інтер виставив на трансфер

15:54 116 Читать на русском
Арсенал хоче підписати Перішіча, якого Інтер виставив на трансфер
Іван Перішіч / Reuters

Арсенал прагне придбати хавбека Інтера Івана Перішіча.

"Каноніри" зробили запит щодо можливості трансферу вінгера збірної Хорватії та Інтера Івана Перішіча, повідомляє журналіст BBC Девід Орнштейн на своїй сторінці в Твіттері.

Інтер виставив на трансфер Перішіча

Арсенал хоче взяти 29-річного Перішіча в оренду з правом викупу за 35 мільйонів євро. Міланці нещодавно виставили хорвата на трансфер за 40 мільйонів євро.

Перехід Деніса Суареса в Арсенал зірвався через бажання Барселони підписати новий контракт з футболістом

Сам Перішіч раніше зазначав, що хоче пограти в англійській Прем'єр-лізі. У поточному сезоні Серії А хорват відіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

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