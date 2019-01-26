Интер в ближайшее время может вернуть Врсалько в Атлетико

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможное возвращение защитника Шиме Врсалько в Атлетико из-за травм.

"Годин? Не думаю, что будет справедливо обсуждать эту тему прямо сейчас. В данный момент в моем распоряжении находятся другие футболисты. Не стоит забегать вперед, обсудим это позже.

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Думаю, нормально, что люди вспоминают Перишича во время трансферного окна, ведь он хороший игрок. Никто не говорит о тех, у кого нет шанса получить предложение от другой команды. Перишич знает свое дело, сейчас мы ожидаем от него немного большего.

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Травма Врсалько – неприятное событие. Сейчас мы вместе с руководством клуба и Атлетико решаем, что будет лучше для него. Поскольку ему потребуется операция, Шиме может вернуться в Мадрид", – цитирует Спаллетти Football Italia.