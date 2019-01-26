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Интер в ближайшее время может вернуть Врсалько в Атлетико

26 января 17:31 133 Читати українською
Интер в ближайшее время может вернуть Врсалько в Атлетико
Лучано Спаллетти / фото из соцсетей

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал возможное возвращение защитника Шиме Врсалько в Атлетико из-за травм.

"Годин? Не думаю, что будет справедливо обсуждать эту тему прямо сейчас. В данный момент в моем распоряжении находятся другие футболисты. Не стоит забегать вперед, обсудим это позже.

Годин прошел медосмотр для Интера

Думаю, нормально, что люди вспоминают Перишича во время трансферного окна, ведь он хороший игрок. Никто не говорит о тех, у кого нет шанса получить предложение от другой команды. Перишич знает свое дело, сейчас мы ожидаем от него немного большего.

Арсенал хочет подписать Перишича, которого Интер выставил на трансфер

Травма Врсалько – неприятное событие. Сейчас мы вместе с руководством клуба и Атлетико решаем, что будет лучше для него. Поскольку ему потребуется операция, Шиме может вернуться в Мадрид", – цитирует Спаллетти Football Italia.

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