Гостьова форма Інтера на сезон 2022/23 вийшла дуже креативною.

Віце-чемпіони Італії презентували новинку у своїх соцмережах та на офіційному сайті.

Ньюкасл змушений екстрено перетворювати тренувальну форму на "бойову" – все через незручні кольори суперника

Гостьовий комплект виконаний у світло-бірюзовому кольорі і прикрашений принтом у вигляді поверхні Землі. Таким чином дизайнери хотіли підкреслити єдність, братерство і рівність усіх куточків нашої планети. Постачальником форми для Інтера залишається компанія Nike.

Додамо, що новий сезон для Інтера розпочнеться 13 серпня гостьовим матчем проти Лечче. Можливо, саме тоді ми побачимо яскраву форму "нерадзуррі" у бойових умовах.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо