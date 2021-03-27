"Нерадзуррі" розглядають варіант із підписанням чемпіона світу, повідомляє Estadio Deportivo.

Миколенко потрапив на радари Інтера – є важливий нюанс

Інтер поповнив список претендентів на Фекіра нещодавно. Раніше інтерес до нього проявляли англійські гранди та Барселона. Фекір, за якого Бетіс заплатив 19,75 млн євро майже два роки тому, має чинний до літа 2023-го контракт із севільцями. Сума потенційного трансферу до Італії наразі залишається невідомою.

У нинішньому сезоні Набіль Фекір провів 25 матчів у Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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