"Нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием чемпиона мира, сообщает Estadio Deportivo.

Миколенко попал на радары Интера – есть важный нюанс

Интер пополнил список претендентов на Фекира недавно. Ранее интерес к нему проявляли английские гранды и Барселона. Фекир, за которого Бетис заплатил 19,75 млн евро почти два года назад, имеет действующий до лета 2023-го контракт с севильцами. Сумма потенциального трансфера в Италию пока остается неизвестной.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир провел 25 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

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