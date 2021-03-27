Захисник Динамо Віталій Миколенко викликає інтерес до своєї персони. Тепер українець зацікавив гранд Серії А.

Інтер перебуває у пошуках підсилення лівого флангу оборони. Пріоритетним варіантом "нерадзуррі" вважають Робіна Госенса із Аталанти. Окрім нього, міланський клуб стежить за кількома гравцями з Челсі (Алонсо та Пальмієрі), Айнтрахта (Костіч) та Тоттенхема (Роуз).

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Також Інтер розшукує варіанти трансферів молодих гравців на перспективу. Як повідомляє Inter Dipendenza з посиланням на Tuttosport, у цьому списку знайшлось місце гравцю Динамо Віталію Миколенку. Компанію 21-річному українцю складають Оуен Вейндал із АЗ та Ной Каттербах із Кельна.

Зауважимо, контракт Віталія з "біло-синіми" розрахований до літа 2025 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро. У поточному сезоні Миколенко провів у футболці Динамо 27 матчів, в яких відзначився 4 асистами.

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