Інтер Маямі програв Монреалю (2:3) в четвертому матчі сезону МЛС. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

МЛС-2024

Інтер Маямі – Монреаль – 2:3

Голи: Кампана, 71, Альба, 80 – Альварес, 13, Коккаро, 75, Сунусі, 78

Інтер вийшов на гру без Мессі. Аргентинець отримав відпочинок між матчами Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, маючи незначне пошкодження.

Суарес врятував Інтер Маямі від поразки в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Сергій Кривцов з'явився у старті Маямі, але відіграв слабко. В одному з епізодів його разом із воротарем Інтера ледь не виставив посміховиськом Коккаро – в останню мить вдалось перевести небезпеку на кутовий. Українець не дотягнувся до м'яча під час подачі зі штрафного, коли Монреаль забивав другий гол.

А перед третім взяттям воріт наш захисник жахливо відзахищався проти Янкова. Також у його пасиві жовта картка та помилка, яка призвела до удару. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.5, FlashScore – 5.8.

Найцікавіші події відбулися в останні 20 хвилин зустрічі – команди забили чотири голи. Монреаль переміг, але найкрасивіший гол створив Жорді Альба. Йому підіграв колишній партнер по Барселоні. Бускетс скинув під удар, а Альба красиво поклав м'яч у дальній кут воріт. До слова, Бускетс і Суарес вийшли з лави запасних.

Інтер Маямі зазнав першої поразки в сезоні, але зберіг лідерство у Східній Конференції, маючи в активі 7 очок і хорошу різницю голів.