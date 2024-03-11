Интер Майами проиграл Монреалю (2:3) в четвертом матче сезона МЛС. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

МЛС-2024

Интер Майами – Монреаль – 2:3

Голы: Кампана, 71, Альба, 80 – Альварес, 13, Коккаро, 75, Сунуси, 78

Интер вышел на игру без Месси. Аргентинец получил отдых между матчами Кубка чемпионов КОНКАКАФ, имея незначительное повреждение.

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Сергей Кривцов появился в старте Майами, но сыграл слабо. В одном из эпизодов его вместе с вратарем Интера едва не выставил посмешищем Коккаро – в последний момент удалось перевести опасность на угловой. Украинец не дотянулся до мяча во время подачи со штрафного, когда Монреаль забивал второй гол.

А перед третьим взятием ворот наш защитник ужасно отзащищался против Янкова. Также в его пассиве желтая карточка и ошибка, которая привела к удару. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.5, FlashScore – 5.8.

Самые интересные события произошли в последние 20 минут встречи – команды забили четыре гола. Монреаль победил, но самый красивый гол создал Жорди Альба. Ему подыграл бывший партнер по Барселоне. Бускетс сбросил под удар, а Альба красиво положил мяч в дальний угол ворот. К слову, Бускетс и Суарес вышли со скамейки запасных.

Интер Майами потерпел первое поражение в сезоне, но сохранил лидерство в Восточной Конференции, имея в активе 7 очков и хорошую разницу голов.