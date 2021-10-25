Інтер та Ювентус не змогли виявити сильнішого у 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Ювентус на Футбол 24.

Інтер вийшов вперед на 17 хвилині: Чалханоглу шикарно пробив з-за меж штрафного, але влучив у каркас, а Джеко вдало зіграв на добиванні. Ювентус не мав великої кількості моментів відігратись, проте зумів це зробити на 89 хвилині – Дибала реалізував пенальті за фол Дюмфріса у штрафному.

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Таким чином, Інтер набрав 18 очок та розташувався на третій сходинці у турнірній таблиці, а Юве з 15 пунктами опинився на шостому місці.