Интер и Ювентус не смогли выявить сильнейшего в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Ювентус на Футбол 24.

Интер вышел вперед на 17 минуте: Чалханоглу шикарно пробил из-за пределов штрафной, но попал в каркас, а Джеко удачно сыграл на добивании. Ювентус не имел большого количества моментов отыграться, однако сумел это сделать на 89 минуте – Дибала реализовал пенальти за фол Дюмфриса в штрафной.

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Таким образом, Интер набрал 18 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице, а Юве с 15 пунктами оказался на шестом месте.