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Інтер – Удінезе – 1:0 – відео гола та огляд матчу

21:50 47 Читать на русском
Інтер – Удінезе – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Мауро Ікарді / твіттер Інтера

Міланський Інтер на власному полі мінімально переграв Удінезе в матчі 16-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Інтер – Удінезе – 1:0

Гол: Ікарді, 76, (пен)

Інтер переграв Удінезе: 16-й тур Серії А, матчі суботи

Власну перевагу над суперником "нерадзуррі" змогли втілити лише в один забитий м'яч. На 76-й хвилині після відеоповтору арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота Удінезе, а лідер Інтера Мауро Ікарді впевнено, "паненкою" його реалізував. Перемога дозволила підопічним Спаллетті закріпитися на третьому місці в чемпіонаті та трохи наблизитися до Ювентуса та Наполі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія16 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Удінезе: Субота 15 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Удінезе
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Удінезе Удінезе Інтер Інтер Італія Відеоновини Інтер - Удінезе
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