Інтер – Удінезе – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Міланський Інтер на власному полі мінімально переграв Удінезе в матчі 16-го туру Серії А. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Інтер – Удінезе – 1:0

Гол: Ікарді, 76, (пен)

Інтер переграв Удінезе: 16-й тур Серії А, матчі суботи

Власну перевагу над суперником "нерадзуррі" змогли втілити лише в один забитий м'яч. На 76-й хвилині після відеоповтору арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота Удінезе, а лідер Інтера Мауро Ікарді впевнено, "паненкою" його реалізував. Перемога дозволила підопічним Спаллетті закріпитися на третьому місці в чемпіонаті та трохи наблизитися до Ювентуса та Наполі.