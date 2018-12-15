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Інтер переграв Удінезе: 16-й тур Серії А, матчі суботи

20:56 60 Читать на русском
Інтер переграв Удінезе: 16-й тур Серії А, матчі суботи
Інтер – Удінезе – 1:0 / Твіттер ФК Інтер

В матчі 16 туру Серії А Інтер на останніх хвилинах впорався з Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Інтер – Удінезе – 1:0

Гол: Ікарді, 76, (пен)

Інтер на останніх хвилинах зумів здолати Удінезе. Міланці домінували більшу частину гри, однак забити ніяк не вдавалось аж до 76 хвилини, коли Ікарді реалізував пенальті за гру рукою Фофана.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 32 очки і наблизився до Наполі, Удінезе з 13 пунктами лишився поруч із зоною вильоту.

Італія16 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Удінезе: Субота 15 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Удінезе
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Удінезе Удінезе Інтер Інтер Італія Інтер - Удінезе
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