Інтер переграв Удінезе: 16-й тур Серії А, матчі суботи

В матчі 16 туру Серії А Інтер на останніх хвилинах впорався з Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Інтер – Удінезе – 1:0

Гол: Ікарді, 76, (пен)

Інтер на останніх хвилинах зумів здолати Удінезе. Міланці домінували більшу частину гри, однак забити ніяк не вдавалось аж до 76 хвилини, коли Ікарді реалізував пенальті за гру рукою Фофана.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 32 очки і наблизився до Наполі, Удінезе з 13 пунктами лишився поруч із зоною вильоту.