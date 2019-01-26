Інтер та Мілан позмагаються за Карраско

Атакувальний хавбек Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско може повернутись у в європейський футбол.

За інформацією Football Italia, Інтер та Мілан розглядають можливість придбання бельгійця Янніка Феррейра Карраско, який зараз виступає у Китаї.

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Мілан всерйоз зацікавлений у послугах гравця, однак поки не зробив офіційної пропозиції Далянь Іфан, а "нерадзуррі" можуть придбати Карраско за умови відходу з команди Антоніо Кандреви.

Раніше повідомлялось, що Яннік попросив керівництво Далянь Іфан відпустити його, якщо буде пропозиція, яка влаштує клуб. Китайці не хочуть тримати у себе Карраско, який не зможе бути на 100% вмотивованим, але й відпускати гравця менш ніж за 30 млн євро не збираються.

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