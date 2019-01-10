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Кавані не захотів переходити в китайський клуб

10:23 110 Читать на русском
Кавані не захотів переходити в китайський клуб
Едінсон Кавані / Фото: соцмережі

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані не спокусився пропозицією китайського Далянь Іфан.

Уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані відхилив пропозицію про перехід в чемпіонат Китаю, повідомляє Le10Sport.

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Зіркового гравця хотів підписати Далянь Іфан, який незабаром повинен очолити Леонарду Жардім, але гравець відхилив пропозицію.

Раніше повідомлялося, що в Далянь Іфан може перейти хавбек Марселя Дімітрі Пайє, а Яннік Феррейра-Карраско хоче покинути китайський клуб.

Теги
Трансфери Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Далянь Іфан Далянь Іфан Едінсон Кавані Едінсон Кавані Франція
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