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Интер и Милан поборются за Карраско

26 января 10:38 105 Читати українською
Интер и Милан поборются за Карраско
Янник Феррейра Карраско / Reuters

Атакующий хавбек Далянь Ифань Янник Феррейра Карраско может вернуться в в европейский футбол.

По информации Football Italia, Интер и Милан рассматривают возможность приобретения бельгийца Янника Феррейра Карраско, который сейчас выступает в Китае.

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Милан всерьез заинтересован в услугах игрока, однако пока не сделал официального предложения Далянь Ифань, а "нерадзурри" могут приобрести Карраско при условии ухода из команды Кандревы.

Ранее сообщалось, что Янник попросил руководство Далянь Ифань отпустить его, если будет предложение, которое устроит клуб. Китайцы не хотят держать у себя Карраско, который не сможет быть на 100% мотивированным, но и отпускать игрока менее чем за 30 млн евро не собираются.

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