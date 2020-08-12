Інтер – Шахтар: Палкін назвав умови, за яких донеччани мають шанс вийти у фінал Ліги Європи

"Для мене гра з Базелем була вкрай важливою. Вболівальники кажуть, що ми повинні проходити Базель, ми зобов'язані це зробити й так далі Коли всі говорять в такому руслі, на тебе тисне велика відповідальність. Її потрібно виправдати. Ця відповідальність зобов'язувала нас проходити Базель.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Півфінал з Інтером? Експерти кажуть, що фаворитом цієї пари є Інтер. Візьміть їхню команду на чолі з Лукаку, а на заміні Санчес і Еріксен... Я хочу сказати, що це топ-команда. Напередодні цієї гри наша команда щось змінить у тактичних моментах. Якщо ми збережемо цілісність гри й фокус, то у нас є всі шанси пройти Інтер", – розповів Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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