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Інтер – Шахтар: Палкін назвав умови, за яких донеччани мають шанс вийти у фінал Ліги Європи

21:13 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Палкін назвав умови, за яких донеччани мають шанс вийти у фінал Ліги Європи
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор "гірників" переконаний, що команда Луїша Каштру здатна обіграти Інтер та вийти у фінал ЛЄ 2019/20.

 

"Для мене гра з Базелем була вкрай важливою. Вболівальники кажуть, що ми повинні проходити Базель, ми зобов'язані це зробити й так далі Коли всі говорять в такому руслі, на тебе тисне велика відповідальність. Її потрібно виправдати. Ця відповідальність зобов'язувала нас проходити Базель.

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Півфінал з Інтером? Експерти кажуть, що фаворитом цієї пари є Інтер. Візьміть їхню команду на чолі з Лукаку, а на заміні Санчес і Еріксен... Я хочу сказати, що це топ-команда. Напередодні цієї гри наша команда щось змінить у тактичних моментах. Якщо ми збережемо цілісність гри й фокус, то у нас є всі шанси пройти Інтер", – розповів Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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Шахтар Шахтар Інтер Інтер Інтер - Шахтар Ліга Європи Сергій Палкін
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