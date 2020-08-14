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Інтер – Шахтар: помічник Шевченка застеріг італійців від головної переваги "гірників"

19:12 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: помічник Шевченка застеріг італійців від головної переваги "гірників"
Андреа Малдера та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Італійський тренер збірної України Андреа Малдера оцінив протистояння півфіналу Ліги Європи.

 

"Шахтар – домінуюча команда в Україні. Зараз "гірники" вищі за київське Динамо. Це призводить до того, що у гравців команди з'явилася переможна і атакуюча ідентичність. Шахтар практично не віддає ініціативу суперникам. Але це відбувається у лізі невисокого рівня. Це може поставити донеччан у невигідне становище, особливо, коли їм доводиться грати з командами, як Інтер, які звикли до напружених матчів.

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Інтеру важливо не упустити когось із гравців атаки Шахтаря. Всі вони дуже швидкі і технічні, що може поставити у глухий кут гравців центру оборони Інтера. Українська команда грає за схемою 4-2-3-1, а Марлос, Алан Патрік, Тайсон і Жуніор Мораєс дуже небезпечні. Єдиний гравець в центрі поля, який грає на оборону – Степаненко. Він іноді опускається нижче, щоб допомагати двом центральним захисникам. Особливо це відбувається в моментах, коли суперник грає з двома форвардами, як Інтер", – цитує Малдеру FC Inter News.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу ЛЄ Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня, початок о 22:00.

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Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар Андреа Андреа Малдера
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