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Интер – Шахтер: помощник Шевченко предостерег итальянцев от главного преимущества "горняков"

19:13 - Читати українською
Интер – Шахтер: помощник Шевченко предостерег итальянцев от главного преимущества "горняков"
Андреа Малдера и Андрей Шевченко / Фото УАФ

Итальянский тренер сборной Украины Андреа Малдера оценил противостояние полуфинала Лиги Европы.

 

"Шахтер – доминирующая команда в Украине. Сейчас "горняки" выше киевского Динамо. Это приводит к тому, что у игроков команды появилась победная и атакующая идентичность. Шахтер практически не отдает инициативу соперникам. Но это происходит в лиге невысокого уровня. Это может поставить дончан в невыгодное положение, особенно, когда им приходится играть с командами, как Интер, привыкших к напряженным матчам.

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Интеру важно не упустить кого-то из игроков атаки Шахтера. Все они очень быстрые и техничные, что может поставить в тупик игроков центра обороны Интера. Украинская команда играет по схеме 4-2-3-1, а Марлос, Алан Патрик, Тайсон и Жуниор Мораес очень опасны. Единственный игрок в центре поля, который играет на оборону – Степаненко. Он иногда опускается ниже, чтобы помогать двум центральным защитникам. Особенно это происходит в моменты, когда соперник играет с двумя форвардами, как Интер", – цитирует Малдеру FC Inter News.

Напомним, матч 1/2 финала ЛЕ Интер – Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00.

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Интер Интер Лига Европы Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Андреа Андреа Малдера
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