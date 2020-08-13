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Шахтар може звільнити Конте – доля тренера Інтера вирішиться після півфіналу Ліги Європи

17:40 - Читать на русском
Шахтар може звільнити Конте – доля тренера Інтера вирішиться після півфіналу Ліги Європи
Антоніо Конте / SkySports

Доля головного тренера "нерадзуррі" Антоніо Конте на чолі команди все ще залишається під питанням.

 

Антоніо Конте має досить напружені відносини з босом Інтера, інформує La Gazzetta dello Sport. Президент "нерадзуррі" прилетів у Німеччину, щоб провести розмову з головним тренером вже по завершенню ЛЄ.

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За інформацією видання, доля Антоніо остаточно буде вирішена саме після виступів у Лізі Європи. Зокрема, багато чого залежить від півфінального поєдинку проти Шахтаря.

Нагадаємо, Антоніо Конте до останнього боровся за чемпіонство у Серії А, закінчивши чемпіонат на 2-му місці з відставанням всього в 1 пункт від Юве. На Інтер також чекає півфінал ЛЄ проти "гірників". Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом.

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Інтер Інтер Ліга Європи Антоніо Антоніо Конте Інтер - Шахтар
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