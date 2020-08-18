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Інтер – Шахтар: підопічні Конте встановили рекорд результативності у півфіналі Ліги Європи

01:10 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: підопічні Конте встановили рекорд результативності у півфіналі Ліги Європи
Лаутару Мартінес / Твіттер ФК Інтер

Поразка Шахтаря від Інтера стала рекордною в історії 1/2 фіналу ЛЄ.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Інтер встановив рекорд забитих м'ячів на стадії півфіналу, пише OptaJoe у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

5:0 – це найбільша перемога команди в одному матчі 1/2 фіналу ЛЄ в історії змагань. Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з різницею у п'ять м'ячів та зіграє у фіналі з Севільєю.

Зазначимо, у плей-офф Ліги Європи підопічні Каштру здолали португальску Бенфіку, німецький Вольфсбург та швейцарський Базель. Шахтар зупинився за крок до фіналу.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

blog_ava
Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20
17 серпня
21811
Теги
Ліга Європи Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер
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