Інтер – Шахтар: підопічні Конте встановили рекорд результативності у півфіналі Ліги Європи

Поразка Шахтаря від Інтера стала рекордною в історії 1/2 фіналу ЛЄ.

Інтер встановив рекорд забитих м'ячів на стадії півфіналу, пише OptaJoe у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

5:0 – це найбільша перемога команди в одному матчі 1/2 фіналу ЛЄ в історії змагань. Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з різницею у п'ять м'ячів та зіграє у фіналі з Севільєю.

Зазначимо, у плей-офф Ліги Європи підопічні Каштру здолали португальску Бенфіку, німецький Вольфсбург та швейцарський Базель. Шахтар зупинився за крок до фіналу.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи