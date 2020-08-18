Интер – Шахтер: подопечные Конте установили рекорд результативности в полуфинале Лиги Европы

Поражение Шахтера от Интера стало рекордним в истории 1/2 финала ЛЕ.

Интер установил рекорд забитых мячей на стадии полуфинала, пишет OptaJoe в своем Твиттере.

Интер – Шахтер – видео голов

5:0 – это самая большая победа команды в одном матче 1/2 финала ЛЕ в истории соревнований. Напомним, Интер победил Шахтер с разницей в пять мячей и сыграет в финале с Севильей.

Отметим, в плей-офф Лиги Европы подопечные Каштру преодолели португальскую Бенфику, немецкий Вольфсбург и швейцарский Базель. Шахтер остановился в шаге от финала.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы