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Интер – Шахтер: подопечные Конте установили рекорд результативности в полуфинале Лиги Европы

01:10 - Читати українською
Интер – Шахтер: подопечные Конте установили рекорд результативности в полуфинале Лиги Европы
Лаутар Мартинес / Твиттер ФК Интер

Поражение Шахтера от Интера стало рекордним в истории 1/2 финала ЛЕ.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Интер установил рекорд забитых мячей на стадии полуфинала, пишет OptaJoe в своем Твиттере.

Интер – Шахтер – видео голов

5:0 – это самая большая победа команды в одном матче 1/2 финала ЛЕ в истории соревнований. Напомним, Интер победил Шахтер с разницей в пять мячей и сыграет в финале с Севильей.

Отметим, в плей-офф Лиги Европы подопечные Каштру преодолели португальскую Бенфику, немецкий Вольфсбург и швейцарский Базель. Шахтер остановился в шаге от финала.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы

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Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ
17 августа
89613
Теги
Лига Европы Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер
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