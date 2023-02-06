Інтер розібрався з Міланом в рамках центрального матчу 21 туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Інтер мав величезну перевагу до перерви, але забив лише одного разу. На 34-й хвилині екс-хавбек Мілана Чалханоглу подав кутовий, а Лаутаро виявився найспритнішим на ближній стійці.

Інтер повністю переграв Мілан, вдруге поспіль вигравши дербі – тактична революція не припинила жахіття "россонері"

По перерві "россонері" виглядали так само безнадійно. Удар Браїма став легкою здобиччю Онана, а Жиру жахливим прийомом зіпсував контратаку. Натомість Інтер мав забивати вдруге, якби Лаутаро не заліз у мікроскопічний офсайд. Фінальний свисток зафіксував перемогу "нерадзуррі", а от Мілан змушений миритися з третьою поразкою поспіль.