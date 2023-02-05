У чинних чемпіонів Італії величезні проблеми. Мілан розпочав рік нервовою перемогою над Салернітаною, а далі – жах. Дві нічиї, три поразки та виліт із Кубка (від Торіно). Додайте сюди травми кількох лідерів та провали у грі Леау. Не дивно, що Стефано Піолі на Дербі підготував кадрову революцію. "Россонері" перейшли на п'ятірку в захисті, Мессіас зіграв центрального хавбека, Орігі – "десятку", а зірковий португалець залишився у запасі.

У Інтера, навпаки, – все чудово. "Нерадзуррі" ніби й не помітили осічки з Емполі (0:1) і продовжують штампувати перемоги, які зрідка розбавляють нічиїми. Не так давно громили "кузенів" з рахунком 3:0 – в рамках Суперкубка Італії. Сьогодні були фаворитами, що взялися доводити із самого початку матчу. Підопічні Сімоне Індзагі буквально затисли суперника в межах їхнього штрафного. На 15 хвилині володіння було 85 на 15. У кількості передач взагалі прірва – 125 проти 35. До кінця тайму співвідношення не сильно змінилися.

Здавалося, Мілан вийшов виключно відбиватися, не думаючи про атаку. Але ж там все також далеко не бездоганно. На 7-й хвилині Тетерушану врятував після удару Лаутаро. Згодом Джеко хотів пенальті після боротьби проти Габбії. Знову бив Мартінес, цього разу головою. Можливо, це була пристрілка. В середині тайму Інтер заробив право на кутовий. Хакан подав, а Лаутаро ніхто навіть не думав завадити – аргентинець ефектно відкрив рахунок.

Особливо щось описувати немає сенсу. "Россонері" запаркували автобус і навіть не думали про атаку. Жодних, навіть кволих, спроб потурбувати Онана. На полі був лише Інтер. Мінімальна перевага здавалася несправедливою, другий забитий м'яч – лише справою часу. Вкотре гру на себе взяв Лаутаро – бив із гострого кута, але напрочуд небезпечно. Голкіпер номінальних гостей знову виручив.

Стефано Піолі зрозумів, що план не дасть результату. Фахівець зробив аж три заміни – кожна на підсилення атаки. Вийшов і Рафа Леау. І мусимо зазначити, що спрацювало. Мілан не просто почав чіплятися за м'яч, а й навіть проводити атаки. Навіть завдав удару в бік чужих воріт. Більше у Інтера не було такої відчутної переваги. "Россонері" заграли веселіше та небезпечніше. Леау здійснив кілька фірмових рейдів. Все зробив для Жиру, але французу забракло майстерності завдати вирішальний удар.

Настала черга для відповіді Сімоне Індзагі, який може собі дозволити випускати з лавки гравців рівня Ромелу Лукаку. Бельгієць навіть дуже швидко забив. Щоправда, перед цим Ромелу порушив правила, брутально відкинувши від м'яча Маліка Чау. Ближче до фінального свистка м'яч іще раз побував у сітці воріт Тетерушану. І знову арбітри не зарахували – тепер через офсайд у Лаутаро.

Зрештою, Інтер відстояв перемогу та одноосібно посів друге місце в турнірній таблиці Серії А. Мілан залишився поза зоною Ліги чемпіонів, але тепер безвиграшна серія сягнула 7 матчів. Чотири останніх – поразки. Експерименти Стефано Піолі дозволили уникнути ганьби, але зовсім не вирішили проблем.