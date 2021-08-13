24-річний бразилець поповнив склад чемпіона Росії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Клаудінью уклав із пітерцями 5-річний контракт. РБ Брагантіну отримав за свою зірку орієнтовно 15 млн євро. Тепер у складі Зеніта є два чемпіони Олімпіади в Токіо. Кольори російського гранда також захищає Малком.

До слова, в сезоні-2021 Клаудінью зіграв 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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