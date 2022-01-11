Реал хоче мати надійного дублера для свого основого голкіпера Тібо Куртуа.

Мадридці розглядають можливість підписання 33-річного Давіда Оспіни, повідомляє AS з посиланням на Corriere dello Sport.

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Колумбієць досі не домовився з Наполі щодо продовження контракту, тому влітку може стати вільним агентом. Реал не проти безкоштовно підібрати ветерана, який повинен погодитися на роль дублера Куртуа. У поточному сезоні Оспіна провів за Наполі 20 матчів (10 "сухих") і пропустив 16 голів.

Прихід колумбійця може дати зелене світло трансферу Андрія Луніна, який втомився просиджувати штани на лаві запасних Реала.

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