"Прошлым летом я зашел на Transfermarkt (бесплатный сайт с условными ценами и статистикой игроков – прим. Футбол 24) и просмотрел состав сборной Италии, только что выигравшей чемпионат Европы. Я хотел узнать, у кого из игроков истекает контракт. Лоренцо Инсинье был одним из немногих, кто вот-вот должен был стать свободным агентом.

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Просмотрев список, я начал записывать игроков, которых я оценил на уровне мирового класса, и которые, как я думал, будут иметь ценность на рынке. Лоренцо Инсинье был первым в этом списке. Он будет игроком, которого люди захотят увидеть на нашем стадионе", – цитирует Мэннинга AS.

Напомним, Инсинье доиграет сезон в Наполи, а 1-го июля присоединится к Торонто на правах свободного агента.

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