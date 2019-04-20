Манчестер Юнайтед і Наполі планують викупити Тріпп'єра у Тоттенхема

Захисник лондонського Тоттенхема Кіран Тріпп'єр влітку може може змінити команду.

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті хоче посилити захист якісним гравцем і зацікавлений у підписанні виконавця Тоттенхема, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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"Партенопейцям" доведеться конкурувати з Манчестер Юнайтед, який також стежить за 28-річним футболістом.

В нинішньому сезоні Тріпп'єр провів за Тоттенхем 25 поєдинків в чемпіонаті Англії, в яких забив один гол та віддав 3 результативні передачі.

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