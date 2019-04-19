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Де Лаурентіс: Італійський футбол залишився в доісторичній епосі

18:25 192 Читать на русском
Де Лаурентіс: Італійський футбол залишився в доісторичній епосі
Ауреліо Де Лаурентіс / ANSA

Одіозний власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розкритикував підхід італійців до розвитку власного футболу.

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

Президента "Партенопеї" сильно розчарували результати італійських клубів у єврокубках.

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Зокрема, Де Лаурентіс порівняв італійський футбол з англійським. Ауреліо вважає, що футбол в Італії відстав щонайменше на десять років від кращих зразків з Туманного Альбіону.

"Минулого вечора я спостерігав за Манчестер Сіті і Тоттенхемом в Лізі чемпіонів, – цитує власника Наполі італійська преса. – Це як спостерігати за абсолютно новим світом.

Я сказав собі: ось це футбол. Італія доісторічна в своєму підході. Схоже, що в Італії ми не хочемо показувати і насолоджуватися красивим футболом і ховаємося за тактикою.

Це реальна небезпека для будь-якого італійського клубу, який буде перетинатися в єврокубках з будь-якою англійською командою ".

Нагадаємо, Наполі поступився Арсеналу у чвертьфіналі Ліги Європи. Таким чином Італія позбулася свого останнього представника в єврокубках.

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Теги
Ліга Європи Італія Ліга чемпіонів Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс Наполі - Арсенал Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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